Wagemutiger Einsatz: Sanitäter rettet bewusstlosen Mann aus brennender Wohnung

Dieser Mut hat einem Menschen in Bremerhaven wohl das Leben gerettet. Ein Rettungssanitäter vernahm ein Husten aus einer brennenden Wohnung – und reagierte sofort.

Ein Sanitäter hat ohne Schutzausrüstung einen bewusstlosen Mann aus einer brennenden Wohnung in Bremerhaven gerettet. Das Team des Rettungswagens kam zuerst am Einsatzort an und konnte dort ein Husten aus der brennenden Wohnung hören, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als aber niemand mehr auf Klingeln und Klopfen reagierte, brachen sie die Wohnungstür auf und sahen im dichten Brandrauch eine auf dem Boden liegende Person. Der Sanitäter rettete den Mann dann „unter Einsatz seines Lebens“ in den Hausflur, wie es weiter hieß. Einsatzkräfte reanimierten den Mann und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

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Die Feuerwehr, die nach dem Rettungswagen am Einsatzort ankam, durchsuchte die Wohnung nach weiteren Menschen und löschte den Brand. Es befand sich keine weitere Person mehr in der Wohnung. (dpa)