Ein 41-Jähriger soll in Bremen ein Kaisenhaus angezündet haben. Schon kurz danach wurde er festgenommen.

Er war wegen versuchten Mordes zur Festnahme ausgeschrieben. Im Bremer Hauptbahnhof ist ein 41-Jähriger festgenommen worden. Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten den Mann am Donnerstagnachmittag und nahmen ihn gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften fest.

Der Haftbefehl gegen den Mann war erst am Vortag vom Amtsgericht Bremen erlassen worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 41-Jährige am 24. August in einem Findorffer Parzellengebiet ein Kaisenhaus in Brand gesetzt haben. Kaisenhäuser sind Wohnhäuser in Bremer Kleingartengebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.

Der Mann soll gewusst haben, dass sich zwei Menschen in dem Gebäude aufhielten. Nach Angaben der Bundespolizei soll er Behälter mit brennbarer Flüssigkeit gegen die Hauswand geworfen und so das Feuer verursacht haben.

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Brand in Parzellengebiet in Bremen: Zwei Menschen gerettet

Die beiden Menschen konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten. Im Verlauf der Ermittlungen belasteten sie den 41-Jährigen.

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Die Zivilfahnder erkannten den Gesuchten gegen 13.55 Uhr im Bremer Hauptbahnhof und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige in die Bremer Haftanstalt gebracht. (rei)