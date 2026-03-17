Versuchte Vergewaltigung auf Zugtoilette – Verdächtiger per Zufall geschnappt

Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof ist der Polizei ein Mann ins Netz gegangen, der bereits bei mehreren Straftaten erwischt wurde. Im Januar soll er außerdem versucht haben, eine Frau auf einer Zugtoilette zu vergewaltigen.

Nach einer versuchten Vergewaltigung auf einer Zugtoilette haben Beamte bei einer Kontrolle am Bremer Hauptbahnhof einen Verdächtigen gefasst. Der 33-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei mitteilte.

Versuchte Vergewaltigung auf Zugtoilette: Verdächtiger floh mit Geldbeutel

Das Amtsgericht Stadthagen hatte den Mann gesucht. Er steht unter Verdacht, Ende Januar einer Reisenden auf eine Zugtoilette gefolgt zu sein. Die Frau wehrte sich gegen die versuchte Vergewaltigung, am Ende soll er von ihr abgelassen und mit ihrem Geldbeutel geflohen sein. Das Gericht erließ einen Haftbefehl, doch von dem Verdächtigen fehlte zunächst jede Spur.

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Am Montagnachmittag kontrollierten Zivilbeamte den Mann vor dem Bremer Hauptbahnhof, weil er schon mehrfach etwas aus Geschäften dort geklaut hatte. Als sie seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der 33-Jährige gesucht wird und nahmen ihn fest. (dpa/mp)