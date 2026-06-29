Die Vorwürfe wiegen schwer: Im Bremer Hauptbahnhof soll ein Mann heimlich intime Aufnahmen von Frauen gemacht haben. Bei der Festnahme machen die Ermittler weitere Entdeckungen.

Im Bremer Hauptbahnhof soll ein 50-Jähriger mehrere Frauen heimlich unter dem Rock gefilmt haben. (Symbolbild) IMAGO / Depositphotos

In einer Rossmann-Filiale am Bremer Hauptbahnhof soll ein 50-jähriger Mann aus Bremen am Sonntagabend mehrere Frauen und ein Kind heimlich unter Kleidern und Röcken gefilmt haben. Dabei beobachtete ein Ladendetektiv den Mann gegen 17.40 Uhr und alarmierte die Bundespolizei.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest. Zwei der betroffenen Frauen konnten direkt im Geschäft identifiziert werden – darunter auch ein zwölfjähriges Mädchen.

Bei der Auswertung seines Handys stießen die Ermittler auf weitere ähnliche Aufnahmen. Danach soll der Mann bereits am Vormittag gegen 10.30 Uhr in derselben Filiale Frauen heimlich unter den Rock gefilmt haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch ein zweites Handy mit weiteren Videos.

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Polizei sucht nach Betroffenen und Zeugen

Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Beide Handys wurden sichergestellt.

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Die Bundespolizei sucht weitere Betroffene und Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. (0421) 16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden. (mp)