Drei Autos krachen in einer Baustelle auf der A27 nahe Bremerhaven ineinander. Ein Fahrer wird schwer verletzt, ein weiterer Mensch kommt ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Ein Rettungswagen bei einem Einsatz in der Nacht (Symbolbild). picture alliance / Caro | Sorge

Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A27 nahe Bremerhaven schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen in der Nacht auf ein Auto vor ihm aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dabei kam es zu einer Kettenreaktion: Infolge der Wucht der Kollision des ersten Auffahrunfalls war das vordere der beiden Fahrzeuge auf ein weiteres Auto aufgeschoben worden.

Unfall auf A27: Polizei ermittelt

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Das hinterste von den insgesamt drei in den Unfall verwickelten Autos kam zudem von der Fahrbahn ab und blieb neben der Autobahn im Gras stehen. Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Fahrer. Sanitäter brachten den Mann in eine Klinik.

Ein weiterer Mensch sei vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. In welchem der drei Wagen der Mann saß, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in einer Baustelle mit nur einer Fahrspur. Die Beamten ermitteln zur Ursache und dem Unfallhergang. (dpa/mp)