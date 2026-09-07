Ein Streit in einem Zug endet brutal: Erst soll der Fahrgast handgreiflich geworden sein – und dann die Sicherheitskräfte.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sollen einen Mann eine Treppe im Zug hinuntergestoßen haben. Der 61-Jährige kam mit einer Verletzung am Fußgelenk in eine Klinik, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor soll der Mann einen Zugbegleiter zu fest am Arm gepackt haben.

Die Situation eskalierte laut Bundespolizei am 25. August in einer Regionalbahn von Bremen nach Hamburg. Der Bahnfahrer soll mit dem Zugbegleiter aneinander geraten sein, daraufhin rief der Schaffner den Sicherheitsdienst. Die beiden Mitarbeiter sollen den Mann vom oberen Stockwerk des Zuges die Treppe hinunter geschubst haben.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die Angestellten des Sicherheitsdienstes wegen gefährlicher Körperverletzung. Aber auch dem Bahnfahrer drohen Konsequenzen: Gegen ihn liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. (dpa)