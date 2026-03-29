Tragischer Unfall im Norden: E-Bike-Fahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Ein 76 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Bremen-Neustadt beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Die ebenfalls 76 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei sagte.

Der Senior wurde demnach von Rettungskräften reanimiert, jedoch ohne Erfolg. Er starb noch am Unfallort. Zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Gutachter war vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dpa)