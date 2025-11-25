Toter Säugling im Müll entdeckt: Was wir wissen und was nicht

Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs hat am frühen Morgen einen toten Säugling in einer Sortieranlage in den Industriehäfen entdeckt. Viele Fragen sind noch offen. Was bisher bekannt ist:

Was wir wissen

Der tote Säugling wurde von einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs an einer Sortieranlage für Abfall gefunden.

Der Fundort liegt auf einem Firmengelände im Bereich der Industriehäfen, nördlich der Weser, im Nordwesten der Stadt Bremen. In der Umgebung befinden sich Industrieflächen, das Bremer Stahlwerk und die Baustelle des Wesertunnels der A281.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Kindes und die genaue Todesursache zu klären.

Ein Leichenwagen verließ am Vormittag den Fundort, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.



Was wir nicht wissen