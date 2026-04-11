Tödliche Schüsse in Bremen: Zwei Festnahmen

Ein Mann stirbt nach Schüssen in der Bremer Neustadt. Drei Wochen später gibt es nun einen Ermittlungserfolg. Zwei Verdächtige sind festgenommen worden.

Gut drei Wochen nach den tödlichen Schüssen in der Bremer Neustadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Gegen sie lagen Haftbefehle vor, die diese Woche vollstreckt wurden.

Schüsse in Bremen: Zwei Personen sterben

Der Fall geht auf eine Auseinandersetzung am 17. März zurück, bei der ein 32 Jahre alter Mann ums Leben kam. Gegen 19.30 Uhr meldeten Anrufer eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein.

Einsatzkräfte fanden später unter anderem Patronenhülsen einer scharfen Schusswaffe. Der Verletzte war von einem Unbekannten in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurze Zeit später starb.

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Die mutmaßlichen Täter, zwei türkische Staatsangehörige, gerieten nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission in den Fokus. Details zu den Tatbeteiligungen und zum genauen Ablauf sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen im Fall der Schüsse in Bremen dauern an. (dpa/mp)