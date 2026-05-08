Dreijähriger stirbt beim Spielen im Sand – welche Regeln gibt es zur Kinder-Aufsicht?

Ein Kind fällt kopfüber in den Spielsand und stirbt. Eine Professorin für Familienrecht erklärt, wann Eltern Kinder lückenlos beaufsichtigen müssen – und warum der tragische Unfall ungewöhnlich ist.

Nach dem tragischen Tod eines Dreijährigen in Ostfriesland stellt sich die Frage, wie solche Unfälle verhindert werden können. Der Junge war beim Spielen im elterlichen Garten kopfüber in ein selbst gebuddeltes Sandloch gefallen. Die Mutter fand ihren ohnmächtigen Sohn, Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, doch jede Hilfe kam zu spät.

Welche Pflichten haben Menschen, wenn sie Kinder beaufsichtigen?

Wer auf Kinder aufpasst, muss sie vor Gefahren schützen. Starre Regeln dafür gibt es allerdings nicht. Wie umfassend ein Kind beaufsichtigt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Rechtssprechung schaue immer auf den konkreten Fall, sagt die Professorin für Familienrecht, Angie Schneider, von der Universität Bremen.

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„Das heißt, es geht um das Alter des Kindes, es geht um die Eigenheiten des Kindes”, erklärt sie. Ein eher ruhiges Kind müsse mitunter anders betreut werden als ein Kind, das ständig das Risiko suche. Wichtig ist demnach auch, welche möglichen Gefahren es in der Umgebung gibt und was den Aufsichtspersonen zumutbar ist.

Welche Rolle spielt das Alter des Kindes?

Bis zum Alter von etwa vier Jahren müssen Kinder nach der aktuellen Rechtssprechung durchgehend beaufsichtigt werden, wie die Professorin sagt. Im gesicherten häuslichen Bereich könne es allerdings kurze Ausnahmen geben. Ab einem Alter von vier Jahren sind der Juristin zufolge kleine Freiräume möglich, also kurze Zeiten ohne permanente Aufsicht. Aber: Es komme immer auf den Einzelfall an.

„Es gibt natürlich Situationen, wo man auch sagen muss: Da hätten die Eltern es nicht verhindern können”, sagt die Professorin. Landet ein Unfall vor Gericht, wird demnach geprüft: Hätten die Eltern den Unfall verhindern können? Wenn eine Aufsichtsperson zur Toilette geht, muss sie bei kleinen Kindern also dafür sorgen, dass nichts in der Nähe des Kindes ist, was gefährlich werden könnte.

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„Man schaut natürlich immer darauf, was für die Eltern zumutbar ist”, berichtet die Juristin. Natürlich müssten Erwachsene mal ein Telefongespräch annehmen oder die Tür öffnen. „Das sind ja so Alltagssituationen.” Aber je jünger ein Kind ist, desto eher seien die Eltern verpflichtet, auch dann dafür zu sorgen, dass dem Kind nichts passieren kann.

Wie ist das tödliche Unglück im Sand zu bewerten?

Der Juristin zufolge ist der Fall außergewöhnlich. „Ich glaube, mit einem solchen Verlauf musste da ja wirklich niemand rechnen”, sagt sie. „Wenn das Kind im Sandkasten spielt, dürfen normalerweise die Eltern auch davon ausgehen, dass nicht so viel passieren kann”, sagt sie. „Aber wie gesagt: Die Aufsichtspflicht ist relativ hoch in diesem Alter.”

Die genauen Hintergründe des Unfalls in Grotegaste bei Leer in Ostfriesland sind unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Aurich spielte der drei Jahre alte Junge am Dienstagnachmittag im elterlichen Garten im Sand und fiel kopfüber in ein selbst gebuddeltes Loch. Er bekam keine Luft mehr und wurde ohnmächtig. Bislang deute alles auf einen tragischen Unfall hin, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.