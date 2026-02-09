Tierischer Schwarzfahrer: Katze reist allein mit der Bahn

Allein unterwegs mit der Regionalbahn: Wie ein Ausflug einer reiselustigen Katze in Bremen endet.

Die orientierungslose Katze ist mit dem Zug nach Bremen gefahren. Einsatzkräfte nahmen den vierbeinigen Schwarzfahrer aus einer Regionalbahn in Obhut, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten versorgten das Tier mit Wasser und übergaben es danach der Bremer Katzenhilfe.

Katze läuft durch Bahn aus Nordenham

Der Vierbeiner war am Freitagabend durch die Bahn aus Nordenham gelaufen. „Momentan ist es noch unklar, an welchem Bahnhof oder Haltepunkt die Katze in die Regionalbahn eingestiegen ist“, gab die Bundespolizei bekannt. Einsatzkräfte passten die Bahn am Bremer Hauptbahnhof ab und fingen das Tier ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Knappe Nahrung, gefrorene Böden: Winterwetter setzt Wildtieren zu

Das Tier zeigte sich zutraulich und wurde auf dem Arm eines Beamten zum Polizeirevier gebracht. Die Bundespolizei hofft nun auf Hinweise zur Herkunft der reisefreudigen Katze – damit der Ausflug ohne Fahrschein bald ein glückliches Ende findet. (mp/dpa)