Eine Igeldame krabbelt in Bremerhaven tief in ein Drainagerohr – bis sie weder vor noch zurückkommt. Feuerwehrleute befreien das Tier mit viel Einsatz und Fingerspitzengefühl.

Ein Igel ist in Bremerhaven in etwa zwei Metern Tiefe in einem Drainagerohr stecken geblieben - und von der Feuerwehr gerettet worden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Morgen festgestellt, dass das Tier weit in das Rohr gekrabbelt war und sich dann nicht mehr befreien konnte. Sie alarmierten die Feuerwehr. Der Igel habe in dem engen Rohr weder vor noch zurückgekonnt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Um an das Rohr und die Igeldame Stella, wie sie von Anwohnern getauft wurde, heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte zunächst Steine einer Zufahrt aufnehmen und dann ein metertiefes Loch buddeln. Dann durchtrennten sie ein Teil des Drainagerohres und beförderten das Rohrteil samt Igel ins Freie. Mit einer Schere sei das Rohr dann aufgeschnitten und das Tier behutsam befreit worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Igeldame habe die Rettung unbeschadet überstanden.

Die Feuerwehr brachte Stella in eine Igelrettungsstation, wo sie tiermedizinisch untersucht und vorübergehend gepflegt werden soll. Später soll die Igeldame wieder in der Umgebung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Buschkämpen ausgesetzt werden. Dabei werde sichergestellt, dass sie nicht noch einmal in das Drainagerohr krabbeln könne, sagte der Feuerwehrsprecher. (dpa/mp)