Tanztrainer hat Kinder sexuell missbraucht: Urteil gefallen

Sexueller Missbrauch in einer Tanzschule: Ein Trainer (35) muss jahrelang ins Gefängnis. Der Mann ist vom Landgericht Bremen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann während seiner Tätigkeit als Trainer in einer Bremerhavener Tanzschule von 2009 bis 2022 an Jungen sexuelle Handlungen ausführte und solche an sich vornehmen ließ.

Tanztrainer wegen Missbrauchs verurteilt: Begründung wurde nicht veröffentlicht

Sie verurteilte den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs in zahlreichen Fällen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Revision ist möglich.

Das Strafmaß wurde öffentlich verkündet, die Begründung erfolgte hinter verschlossenen Türen. Dies geschehe auf Antrag der Opfer und des Angeklagten, sagte die Vorsitzende Richterin. Denn in der Urteilsbegründung müsse die Kammer genau erklären, um welche Handlungen es gehe. Damit würden Umstände aus der Intimsphäre der Opfer bekannt, die Gefahr einer Stigmatisierung bestehe. Zum Schutz der Geschädigten und des Angeklagten werde die Öffentlichkeit daher ausgeschlossen. Der Tanztrainer sitzt in Untersuchungshaft.

Der Fall sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil eines der mutmaßlichen Opfer der Profitänzer und Tiktok-Star Avemoves ist, der aus Bremerhaven kommt. In einem Youtube-Video vom April 2025 berichtete er erstmals vom jahrelangen Missbrauch durch seinen Tanzlehrer. (dpa/mp)