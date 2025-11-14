Täter scheitern bei Diebstahl und zünden Lastwagen an

Unbekannte Täter haben im Bremer Sporthafen versucht, eine Schiffsschraube zu stehlen. Kurz darauf brannte ein Lastwagen, die Täter flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Die Tat im Ortsteil Hemelingen ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Unbekannten mit einem Lastwagen auf das Hafengelände und durchbrachen dabei eine Schranke. Anschließend versuchten sie, mit einem Kran eine am Boden fixierte Schiffsschraube zu entwenden. Als dies misslang, zündeten sie laut Polizei das Führerhaus des Lastwagens an und flüchteten. Das Führerhaus brannte komplett aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung und versuchten Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. (dpa)