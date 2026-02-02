Super-Recognizer erkennt mutmaßlichen Sexualtäter nach wenigen Tagen wieder

Ein sogenannter Super-Recognizer der Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter am Bremer Hauptbahnhof erkannt und festgenommen. Der 20-Jährige soll wenige Tage zuvor zwei minderjährige Mädchen belästigt haben.

Ein Super-Recognizer der Bundespolizei, also ein Mitarbeiter, der Gesichter besonders zuverlässig wiedererkennen kann, hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bremer Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Sexualstraftäter wiedererkannt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der 20-Jährige aus Bremerhaven soll vier Tage zuvor zwei minderjährige Mädchen in einem Zug von Bremen nach Syke belästigt haben.

Super-Recognizer erkennt mutmaßlichen Sexualtäter auf Video

Der Mann fiel gegen 0:30 Uhr einem Zivilfahnder auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Zuvor war der Tatverdächtige anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert worden.

Nach Angaben der Bundespolizei soll er zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen angesprochen, verfolgt und am Bahnhof Syke bedrängt haben. Die Jugendlichen konnten flüchten. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und gestand die Tat bei einer ersten Befragung.

Das könnte Sie auch interessieren: Alkohol und Unfallflucht: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Golf GTI

Super-Recognizer können Gesichter besonders zuverlässig wiedererkennen, auch nach längerer Zeit oder bei schlechten Bildbedingungen. Sie werden bei Polizei und Sicherheitsbehörden gezielt zur Täteridentifizierung eingesetzt.