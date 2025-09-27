200.000-Euro-Lamborghini brennt aus – Brandstiftung!

In Bremen ist in der Nacht zu Samstag ein teurer Luxuswagen Raub der Flammen geworden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu dem Brand kam es gegen 3.30 Uhr vor einem Wohnhaus an der Otto-Brenner-Allee. Anwohner hatten hier ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr, war bereits ein weiteres Auto von den Flammen erfasst worden.

Zwei Fahrzeuge ausgebrannt – Polizei ermittelt

Die Flammen, die aus dem Lamborghini-SUV (Neupreis rund 200.000 Euro) schlugen, griffen laut Polizei auch noch auf einen danebenstehenden Dacia über, beide Autos brannten komplett aus. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitze beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.