Sündhaft teurer Sportwagen im Norden gestohlen – Polizei bittet um Mithilfe

Aus einer Sammeltiefgarage in Bremen ist in der Nacht zu Samstag ein sündhaft teurer Sportwagen gestohlen worden. Das Fahrzeug war erst zwei Jahre alt und kostete fast eine halbe Million Euro.

Wie die Polizei aus Bremen mitteilte, habe sich am Samstagmorgen ein Mann gemeldet und den Diebstahl seines Fahrzeuges angezeigt. Dieses hatte der 33-Jährige am Freitagabend in einer Tiefgarage am Oberländer Hafen abgestellt.

Ferrari-Diebstahl: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Laut Polizei handelt es sich dabei um einen roten Ferrari F8 Spider im Wert von rund 400.000 Euro. Nun bitten die Beamten um Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Tathergang geben oder wem ist der Wagen nach dem Diebstahl aufgefallen? Tel. (0421) 362 3888.