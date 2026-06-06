Ex-Paar streitet in Fitness-Studio: 15 Verletzte

Ein streitendes Ex-Pärchen hat am Freitagnachmittag Großalarm bei Polizei und Rettungsdienst in einem Sportstudio in Bremen ausgelöst. Am Ende gab es 15 Verletzte durch Pfefferspray.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr zu einem Fitness-Studio an der Straße An der Weide gerufen. Dort war ein Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin eskaliert.

Pfefferspray im Fitness-Studio: 15 Personen verletzt

Dabei soll der Mann eine Kartusche mit Pfefferspray gezogen und auf die Frau gesprüht haben.

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Die konnte sich aber rechtzeitig wegducken und blieb unverletzt. In der Folge verteilte sich das Reizgas in dem Sportstudio, was zu Augen- und Atemwegsreizungen bei einigen Sportlern führte. 15 Personen waren betroffen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Verursacher wurde vorläufig festgenommen.