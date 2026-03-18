Schüsse nach Streit an Bushaltestelle: Mann stirbt im Krankenhaus

In Bremen wurde die Polizei am Dienstagabend zu einem Streit in der Neustadt gerufen. Doch vor Ort trafen die Beamten niemanden an. Wenig später wurde ein Mann mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht – und erlag dort seinen Verletzungen.

Bei einer Auseinandersetzung in Bremen ist ein Mann von einer Schusswaffe tödlich verletzt worden. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Beamten gegen 19.30 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zur Haltestelle Bremen Huckelriede gerufen wurden. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein.

Spurensicherung findet Patronenhülsen

Zeugen der Auseinandersetzung berichteten von ungefähr zehn beteiligten Menschen, von denen die Polizei allerdings niemanden mehr antreffen konnte. Die Spurensicherung hat vor Ort aber Patronenhülsen einer scharfen Schusswaffe auffinden können.

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Kurze Zeit später wurde der Polizei gemeldet, dass ein 32-Jähriger mit mehreren Schusswunden von einem Unbekannten in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. (dpa)