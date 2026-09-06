Für mehrere Polizisten und Bundespolizisten enden zwei Einsatzfahrten abrupt. Nach dem Crash mitten in Bremen müssen sie ins Krankenhaus.

Bei einer Kollision von zwei Polizeifahrzeugen sind in Bremen-Mitte fünf Einsatzkräfte verletzt worden. JOTO

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Einsatzfahrzeugen sind am Sonntagmorgen in Bremen-Mitte mehrere Polizisten verletzt worden.

Die Kollision geschah um 10 Uhr an der Kreuzung Breitenweg/Herdentorsteinweg: Ein Funkstreifenwagen der Polizei Bremen und ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei – beide im Blaulicht-Einsatz – rasten ineinander.

Unfall mit zwei Polizeiwagen in Bremen: Mehrere Beamte verletzt

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Spuren vor Ort sollen darauf hindeuten, dass der Streifenwagen der Bundespolizei dem der Landespolizei in die Seite fuhr.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Einsatzkräfte der Polizei Bremen leicht verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie sollen anschließend nicht mehr dienstfähig gewesen sein. Drei Bundespolizisten hätten leichte Verletzungen erlitten und sich zur medizinischen Abklärung eigenständig in ein Krankenhaus begeben.

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Beide Polizeifahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß zum Teil stark beschädigt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sicherte Spuren an der Unfallstelle und ermittelt nun die genauen Umstände des Geschehens. (mp)