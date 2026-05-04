Sechs Monate altes Baby nach Unfall auf Autobahn gestorben

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 27 reißt eine Familie auseinander. Rettungskräfte kämpften noch um das Leben eines Babys – jedoch vergeblich.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 27 in Bremen ist ein Baby gestorben. Das sechs Monate alte Kind erlag einen Tag später seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hatten das Kind am Unfallort reanimiert, doch auch eine Notoperation konnte dem Säugling nicht mehr helfen.

Auch eine Not-OP konnte dem Säugling nicht mehr helfen

Sein Vater kam am Samstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Vahr mit dem Skoda-SUV von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso wie die 29-jährige Mutter und ein dreijähriges Geschwisterkind. Warum der Mann die Kontrolle über das Auto verlor, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass das Baby ordnungsgemäß angeschnallt war.

21-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug auf

Durch den Aufprall entstand nach Angaben der Beamten eine Staubwolke. Eine 21-Jährige erkannte den Unfall zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Fahrzeug auf. Sie wurde leicht verletzt.

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Ein weiterer Fahrer eines Mercedes-Vito wich aus, kollidierte dabei jedoch mit dem VW der Frau und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 38-Jährige und seine Mitfahrer blieben laut Polizei unverletzt. Alle beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (dpa/mp)