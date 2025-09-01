Schwules Paar vor Supermarkt beschimpft und geschlagen

Ein 27 Jahre alter Schwuler ist in Bremen aus einer Gruppe heraus angegriffen worden. Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei sagte.

Demnach hatte der Mann mit seinem Partner am Samstagabend gegen 19.20 Uhr vor einem Supermarkt an der Obernstraße in der Innenstadt gestanden, als sich fünf Personen näherten. Ein Mann beleidigte den 27-Jährigen mehrfach, dann bedrängte die Gruppe das Paar.

Als der 27-Jährige ankündigte, die Polizei zu rufen, attackierten ihn zwei aus der Gruppe. Sie traten gegen sein Bein und schlugen ihm gegen den Kopf, wie die Polizei weiter mitteilte. Anschließend flohen sie.

Beide Männer sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß gewesen sein. Einer der Angreifer soll einen dunklen Teint sowie schwarze, schulterlange Haare, einen Schnauzer und einen Ziegenbart haben. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Der zweite Angreifer trug über seinen blonden Locken ein schwarzes Cap. Er war mit einem braun-weiß-karierten Hemd, dunkelblauen Jeans und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat aufgrund der sexuellen Orientierung des 27-Jährigen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0421-362-3888 zu melden. (dpa/mp)