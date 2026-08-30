Ein Schuss ins Bein, verschwundene Täter und eine Tat, die viele Fragen offenlässt, beschäftigen die Polizei in Bremen.

Der Tatort in Bremen. Ein Mann wurde hier durch einen Schuss ins Bein verletzt. picture alliance/dpa | Hüneke

Durch einen Schuss ins Bein ist ein 42-jähriger Mann in Bremen schwer verletzt worden. Ursprünglich war sogar von Lebensgefahr die Rede.

Inzwischen sei der Mann aber außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Der oder die Täter sind auf der Flucht, die Fahndung läuft.

Eine Schussverletzung, doch Zeugen hörten mehrere Schüsse

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Hintergründe des Falls waren zunächst unklar. Ob es vorher einen Streit gab oder ob Opfer und Täter sich kannten, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher.

Auch die Zahl der Schüsse war zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers hat der 42-Jährige aber nur eine Schussverletzung erlitten. Laut „Weser-Kurier“ hatten Zeugen gegen Mittag Schussgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. (dpa)