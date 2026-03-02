Am selben Tag: Zwei Männer auf offener Straße niedergeschossen

Schüsse in Bremen: Zwei Männer im Alter von 43 und 42 Jahren sind auf offener Straße durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei prüft, ob die Vorfälle zusammenhängen. Die Täter sind auf der Flucht.

Die erste Tat ereignete sich in der Bremer Überseestadt. Am späten Samstagnachmittag alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie Schüsse von der Straße gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, lag ein 43-Jähriger mit mehreren Schusswunden in den Beinen auf dem Boden. Er wurde in eine Klinik gebracht, es bestand laut Polizei zeitweise Lebensgefahr. Zeugen sahen eine Person flüchten.

Bremen: Schüsse auf zwei Männer

Am späten Samstagabend wurde die Polizei in die Bremer Neustadt gerufen, wo die Einsatzkräfte auf einen 42-Jährigen mit einer Schusswunde im Fuß trafen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er gab an, dass er einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte. Dann seien Schüsse gefallen, dabei sei er getroffen worden. Die Männer habe er nicht gekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Raser baut Unfälle, rammt Polizeiauto und überfährt fast ein Kind – Anklage!

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen versuchter Tötung. Noch sei unklar, ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stünden. (dpa/mp)