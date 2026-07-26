Der Bremer Polizei ist ein großer Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Zudem wurden große Mengen Drogen und Bargeld sichergestellt.

Dem Einsatz am vergangenen Donnerstag waren laut Polizei mehrwöchige, verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. Dabei konnten die Beamten mutmaßliche Drogenlieferanten und Bunkerwohnungen, also Orte, an denen Drogen deponiert werden, identifizieren.

Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

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Daraufhin wurden zwei Männer (23 und 37 Jahre) gezielt kontrolliert. Bei Ihnen größere Mengen Herion und Crack gefunden. Beide kamen in Haft. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden Durchsuchungsbeschlüsse für Objekte in der Bremer Neustadt vollstreckt.

Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem rund ein Kilogramm Heroin, etwa 40 Gramm ungestrecktes Kokain, rund 170 Gramm Crack, etwa 100.000 Euro Bargeld, mehr als ein Kilogramm Streckmittel sowie eine schusssichere Weste sicher.

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Die Ermittlungen ergaben, dass die Drogen von den konspirativen Wohnungen aus an verschiedene Verkaufsorte im Stadtteil verteilt wurden. Die Straßenhändler wurden dabei mutmaßlich von Hintermännern mit Betäubungsmitteln versorgt und überwacht. (mit dpa)

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