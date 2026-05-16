Rehbock fällt in Hafenbecken – Polizei muss eingreifen

Ungewöhnlicher Einsatz in Bremerhaven: Die Wasserschutzpolizei hat einen jungen Rehbock aus dem Hafenbecken vor dem Ertrinken gerettet.

Ein Passant habe das etwa ein Jahr alte Tier im Bereich der Schleusenstraße entdeckt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

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Wie es im Wasser gelandet sei, sei noch unklar. Das Tier war geschwächt, blieb jedoch unverletzt. Mit einem Polizeiwagen wurde es am Donnerstagabend schließlich aus der Stadt in das niedersächsische Umland gebracht und auf einem Feld wieder freigelassen. (dpa/mp)