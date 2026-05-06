Pferd büxt aus – Autobahn im Norden voll gesperrt

Ein entlaufenes Pferd sorgt in Bremen für Chaos und eine Vollsperrung auf der Autobahn. Noch ist unklar, wie das Tier aus seinem Anhänger ausbrechen konnte.

Ein aus einem Pferdeanhänger ausgebrochenes Pferd hat auf der A1 in Bremen eine Vollsperrung verursacht. Das Tier sei aus ungeklärten Ursachen aus dem Anhänger entkommen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend lief es ziellos über die Fahrbahn.

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Um das Tier nicht weiter zu gefährden, sperrte die Polizei die A1 zwischen den Anschlussstellen Bremen-Brinkum und Bremen-Arsten in beide Richtungen. Mehrere Einsatzkräfte versuchten am Nachmittag zusammen mit den Haltern, das Tier einzufangen. (dpa/mp)