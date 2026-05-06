mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein ausgebüxtes Pferd hat auf der Autobahn in Bremen für Chaos gesorgt. (Symbolbild)

Ein ausgebüxtes Pferd hat auf der Autobahn in Bremen für Chaos gesorgt. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa | Jochen Lübke

  • Bremen

Pferd büxt aus – Autobahn im Norden voll gesperrt

Ein entlaufenes Pferd sorgt in Bremen für Chaos und eine Vollsperrung auf der Autobahn. Noch ist unklar, wie das Tier aus seinem Anhänger ausbrechen konnte.

Ein aus einem Pferdeanhänger ausgebrochenes Pferd hat auf der A1 in Bremen eine Vollsperrung verursacht. Das Tier sei aus ungeklärten Ursachen aus dem Anhänger entkommen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend lief es ziellos über die Fahrbahn.

Das könnte Sie auch interessieren: Anwohner in Sorge: Hilfe, ein Wildschwein macht unseren Park unsicher

Um das Tier nicht weiter zu gefährden, sperrte die Polizei die A1 zwischen den Anschlussstellen Bremen-Brinkum und Bremen-Arsten in beide Richtungen. Mehrere Einsatzkräfte versuchten am Nachmittag zusammen mit den Haltern, das Tier einzufangen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test