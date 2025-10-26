Peppa Pig bringt Verkehr durcheinander – Polizei hat jede Menge Schwein

Schwein gehabt! Bremens Polizei muss ein störrisches Hängebauchschwein von der Straße lotsen. Erst mit Hilfe der Besitzerin lässt sich „Peppa” überzeugen.

Ein ausgebüxtes Hängebauchschwein hat in Bremen-Oslebshausen zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz geführt. Nach Polizeiangaben hatten Verkehrsteilnehmende das Tier auf der Fahrbahn entdeckt und Alarm geschlagen. Die Beamten versuchten zunächst, das Schwein zur Seite zu lotsen – erfolglos: Das „Peppa” genannte Tier trottete unbeirrt weiter.

Da die Besitzerin am Freitagabend zunächst nicht erreichbar war, wurde ein Transportfahrzeug für Tiere angefordert. Kurz darauf kam jedoch ein Bekannter der Halterin zufällig vorbei und half dabei, den Kontakt zu ihr herzustellen.. Schließlich traf die Besitzerin ein und konnte das Schwein mit vertrauten Worten zurück nach Hause führen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vogelgrippe-Ausbruch: 150.000 Tiere werden gekeult

Der tierische Ausflug führte laut Polizei nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine Gefahr bestand demnach nicht. (dpa)