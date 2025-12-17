Not-OP: Unbekannter Mann am Bahnhof mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt

Ein Obdachloser kämpft nach einem Angriff in der Nähe des Hauptbahnhofs in Bremen ums Überleben. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Unbekannter hat einen Obdachlosen mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt, das Opfer musste in einer Bremer Klinik notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass der Verletzte aus der Drogenszene kommt.

Obdachloser schleppt sich verletzt vom Tatort

Der Mann wurde am Dienstagabend im Bereich eines Tunnels am Bremer Hauptbahnhof angegriffen, konnte sich noch vom Tatort wegschleppen und verband seine Wunden notdürftig mit einem Schal. Passanten wurden auf den blutenden Mann aufmerksam und riefen den Notarzt.

Polizisten leisteten Erste Hilfe und versuchten, den Blutverlust zu stoppen. Der Mann kam für die Notoperation in ein Krankenhaus. Die Ermittler fahnden nach dem Täter und bitten auch um Hinweise zur Identität des Verletzten. Der Mann selbst konnte keine Angaben zu sich und zu dem Angriff machen. (dpa/mp)