Tödliche Schüsse: Suche nach dem Täter – Polizei öffnet anonymes Hinweisportal

Nach der tödlichen Schussattacke in Bremen setzt die Polizei bei der Suche nach Zeugen nun auch auf ein anonymes Hinweisportal. Die Ermittler hoffen so auf neue entscheidende Hinweise.

Am Dienstagabend war es in der Bremer Neustadt an einer Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der Schüsse fielen. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Polizei sucht nach silbernem Kleinwagen

Die Ermittler werten derzeit Spuren aus und befragen Zeugen. Besonders im Fokus steht ein Zeitraum zwischen 19.20 und 19.30 Uhr in der Kornstraße. Dort soll sich die Tat abgespielt haben. Die Polizei sucht unter anderem die Fahrerin oder den Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der die Situation beobachtet haben könnte.

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Um möglichst viele Hinweise zu erhalten, hat die Polizei zusätzlich ein anonymes Hinweisportal eingerichtet. Dort können Zeugen ihre Beobachtungen auch ohne Angabe persönlicher Daten mitteilen.