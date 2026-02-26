Mutter attackiert Tochter: Neunjährige springt vom Balkon

Mit einem Messer bedroht: Eine Mutter soll auf ihre Tochter losgegangen sein. Das Kind flüchtet auf den Balkon – und lässt sich herunterfallen.

Ein 62 Jahre alter Nachbar beobachtete die Situation und fing die Neunjährige auf. Das Mädchen wurde laut Polizei leicht verletzt.

Mädchen flieht vor Mutter und springt vom Balkon

Eine Mutter soll ihre neunjährige Tochter in Bremen mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Das Mädchen flüchtete auf den Balkon und ließ sich aus dem ersten Stock fallen, wie die Polizei sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Streit eskalierte fatal: Vater getötet – Sohn festgenommen

Warum die Situation in der gemeinsamen Wohnung am Mittwochnachmittag eskalierte, war unklar. Einsatzkräfte nahmen die Mutter fest. Die 38-Jährige soll psychisch krank sein und wird nun in einer Klinik behandelt. Das Mädchen ist inzwischen bei seinem Vater. (mp/dpa)