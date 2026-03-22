Mit Barhockern und Säge: Schlägereien mit mehreren Verletzten

Eine Auseinandersetzung mit Stichwaffe und Barhocker – sogar mit einer Säge soll gedroht worden sein: Die Polizei hat in Bremen alle Hände voll zu tun.

Bei gleich zwei größeren Schlägereien sind in Bremen mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Personengruppen aus zunächst ungeklärten Gründen in einen Streit, es kam zur Schlägerei mit mehr als zehn Personen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein 18-Jähriger mit einer Stichwaffe am Bein verletzt, er kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm Tatverdächtige mit zur Wache.

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Wenig später kam es nach einem Streit vor einer Bar zu einer weiteren Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Barhocker wurden eingesetzt, auch mit einer Säge soll gedroht worden sein. Einige Tatverdächtige flüchteten mit einem Auto und touchierten dabei zwei Männer. Diese erlitten leichte Verletzungen. Die Fahndung war zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa/mp)