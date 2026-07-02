Bremen

Messerstreit nach Schulschluss – drei Verletzte

Drei Jugendliche wurden bei Messerstreit verletzt – die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)
Drei Jugendliche wurden bei Messerstreit verletzt – die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Nach der Schule eskaliert ein Streit unter Jugendlichen. Ein 16-Jähriger zückt ein Messer – und das bleibt nicht folgenlos.

Eskalation in Bremen am Mittwochvormittag. Nach Schulschluss soll ein 16-Jähriger mit einem Cuttermesser auf zwei Jugendliche in Bremen losgegangen sein.

Ein 15-Jähriger kam mit Schnittverletzungen stationär in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer 15-Jähriger und der mutmaßliche Angreifer wurden leicht verletzt.

Bremen: 16-Jähriger zieht Cuttermesser

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Jugendlichen auf dem Gelände einer Oberschule in Streit. Nach Schulschluss trafen sie wieder aufeinander – und die Situation eskalierte. Der 16-Jährige soll zum Messer gegriffen, die anderen beiden Jugendlichen sollen auf ihn eingeschlagen haben.

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Worum es bei dem Konflikt ging, ist noch unklar. Die Polizei brachte die drei Teenager zu ihren Erziehungsberechtigten. (dpa/js)

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