Nach der Schule eskaliert ein Streit unter Jugendlichen. Ein 16-Jähriger zückt ein Messer – und das bleibt nicht folgenlos.

Drei Jugendliche wurden bei Messerstreit verletzt – die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Eskalation in Bremen am Mittwochvormittag. Nach Schulschluss soll ein 16-Jähriger mit einem Cuttermesser auf zwei Jugendliche in Bremen losgegangen sein.

Ein 15-Jähriger kam mit Schnittverletzungen stationär in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer 15-Jähriger und der mutmaßliche Angreifer wurden leicht verletzt.

Bremen: 16-Jähriger zieht Cuttermesser

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Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Jugendlichen auf dem Gelände einer Oberschule in Streit. Nach Schulschluss trafen sie wieder aufeinander – und die Situation eskalierte. Der 16-Jährige soll zum Messer gegriffen, die anderen beiden Jugendlichen sollen auf ihn eingeschlagen haben.

Worum es bei dem Konflikt ging, ist noch unklar. Die Polizei brachte die drei Teenager zu ihren Erziehungsberechtigten. (dpa/js)