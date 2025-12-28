Messer-Überfall auf Taxifahrer – wer kann der Polizei helfen?

Ein Taxifahrer wird in Bremen von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtet mit der Geldbörse. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Fahrgast hat in Bremen-Gröpelingen einen 53 Jahre alten Taxifahrer mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Messer-Überfall auf Taxifahrer: Fahrgast flüchtet mit Geld

Der Mann stieg am Samstagabend in das Taxi, ohne einen Zielort anzugeben, und hielt dem Fahrer kurze Zeit später ein Messer an den Hals, wie die Polizei bekannt gab.

Anschließend nahm er die Geldbörse des Fahrers an sich und flüchtete in Richtung des Oslebshauser Parks. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (dpa)