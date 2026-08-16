Die Täter fragten das Opfer erst nach Kleingeld – dann zückte einer ein Messer.

Der nächtliche Hunger wurde einem Mann in Bremen in der Nacht zu Sonntag zum Verhängnis. Auf dem Weg zum Essen wurde er überfallen und ausgeraubt.

Wie die Bremer Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.30 Uhr vor einer Pizzeria an der Gröpelinger Heerstraße. Ein 28-Jähriger war dort mit seinem Wagen vorgefahren. Als er ausstieg, sollen ihn zwei Männer angesprochen und nach Kleingeld gefragt haben.

Mann mit Messer bedroht – Täter flüchten mit erbeuteter Rolex-Uhr

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Der 28-Jährige habe sich daraufhin kurz umgedreht, um ein paar Münzen aus dem Wagen zu holen. Kurz darauf sollen die Täter ihn mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Rolex Submariner, einer Goldkette sowie Bargeld gefordert haben.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Beide sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Einer der Männer soll rund 1,90 Meter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet, trug eine Regenjacke und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

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Der zweite Mann soll einen schwarzen Pullover und eine helle Hose getragen haben. Beide Männer sollen laut Polizei „schwarze Hautfarbe“ haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0421) 362 3888 entgegen.