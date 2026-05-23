Rolex vom Handgelenk gerissen – Luxusuhren-Dieb flüchtet so brutal wie spektakulär

Bei einem Überfall auf offener Straße hat ein Mann am Freitagabend in Bremen eine teure Rolex-Uhr erbeutet. Auf seiner Flucht riss er einen Fahrradfahrer um, stahl das Rad und entkam unerkannt.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall gegen 19.55 Uhr an der Straße Bischofsnadel. Dort soll der unbekannte Täter eine Frau (60) attackiert und ihr eine teure Rolex-Yachtmaster-Uhr aus Weißgold vom Handgelenk gerissen haben. Die Uhr kostet etwa so viel wie ein Mittelklassewagen.

Rolex-Räuber stößt Radfahrer um und entkommt auf dessen Rad

Das Opfer und ihr Begleiter hatten noch versucht, den Täter festzuhalten, doch er konnte sich losreißen. Auf seiner Flucht stieß er einen Radfahrer um, griff sich dessen Rad und flüchtete unerkannt. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, hatte eine kräftige Figur und laut Polizei „dunklen Teint“. Er trug eine Cargohose mit Camouflage-Muster und ein olivfarbenes T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon (0421) 362 3888.