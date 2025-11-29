Mädchen (9) stürzt aus Fenster und stirbt

Schreckliches Unglück: In Bremen ist am Samstag ein neunjähriges Mädchen aus dem Fenster gefallen und dabei tödlich verunglückt.

Ein neunjähriges Mädchen ist nach Polizeiinformation in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen. Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Reanimationsversuche waren erfolglos

Das Kind soll um kurz vor 9 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Mädchen zu reanimieren. Ein Seelsorger habe die Familienmitglieder vor Ort betreut.

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab und errichtete eine Sichtschutzwand. Um die genaue Ursache zu ermitteln, war auch die Kriminalpolizei vor Ort. (dpa/mp)