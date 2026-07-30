Allein den Hauptgewinn abstauben: Ein Bremer Glückspilz trifft alle Zahlen beim „Spiel 77“.

Ein Glückspilz hat beim Lotto-Spiel „Spiel77” gewonnen und darf sich über 1,5 Mio Euro freuen. (Symbolbild) picture alliance/dpa/WestLotto | (c) Schlag und Roy GmbH

Ein Glückspilz aus Bremen hat bei der Lotterie „Spiel 77” mehr als 1,5 Millionen Euro gewonnen. Die Person hat als einzige in Deutschland alle Zahlen richtig und darf sich über den gesamten Jackpot freuen, wie Lotto Bremen mitteilte.

Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt 1.577.777,00 Euro.

Glücksspiel kann süchtig machen. So besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. Die Erfolgsaussichten sind extrem gering. (dpa/mp)