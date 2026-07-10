Auf der A27 steht ein mit Bierkisten beladener Auflieger in Flammen. Verletzt wird niemand, die Polizei aber stellt bedauernd fest: Ein Opfer gibt es sehr wohl.

Ein mit Bierkisten beladener Sattelauflieger ist auf der Autobahn 27 bei Bremen in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag laut Polizei niemand. Der 50 Jahre alte Fahrer bemerkte kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen nach einem Reifenplatzer einen technischen Defekt an seinem Gespann. Er fuhr an die Seite, es gelang ihm noch rechtzeitig, die Zugmaschine vom brennenden Auflieger abzukoppeln.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Auflieger fast völlig in Flammen, mehrere Reifen explodierten, und ein Reifen samt Felge wurde gegen ein vorbeifahrendes Auto geschleudert. Ein weiterer Wagen wurde von Trümmerteilen auf der Fahrbahn beschädigt.

Das Feuer wurde gelöscht, der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von bis zu acht Kilometern.

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Die Polizei kommentierte mit erkennbarem Bedauern: „Für die Bierladung kam jede Hilfe zu spät. Sie fiel den Flammen zum Opfer und wird den Weg in durstige Kehlen für Trinkpausen leider nicht mehr antreten.” (dpa/mp)