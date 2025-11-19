Kurz vorm Ablegen: Kreuzfahrturlauberin will an Bord – und wird festgenommen

Eine Frau will gerade an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehen, da ist die Reise auch schon wieder vorbei. Statt in den Urlaub soll sie ins Gefängnis.

Weil sie mit Haftbefehl gesucht wurde, hat die Bundespolizei die Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes in Bremerhaven vorläufig festgenommen. Die 37-Jährige wollte am Montag gerade an Bord des Schiffes gehen, um ihre Reise nach Southampton in England zu beginnen, wie die Bundespolizei sagte.

Haftbefehl gegen Passagierin wegen Diebstahls

Die Beamten hatten bei der Ausweiskontrolle festgestellt, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte eine Geldstrafe von 2160 Euro zuzüglich 84,50 Euro Verfahrenskosten wegen Diebstahls noch nicht gezahlt.

Die 37-Jährige zahlte laut Bundespolizei den offenen Geldbetrag und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen. Danach durfte sie ihre Urlaubsreise antreten. (dpa/mp)