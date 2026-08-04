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Im Norden
Kuriose Geburt: Zwillinge kommen in verschiedenen Monaten zur Welt
Ein Zwillingspaar aus Bremen trennt nur 26 Minuten – und ein Monatswechsel. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Geburt.
Für Mira und Jara beginnt das Leben mit einer Besonderheit: Die Zwillinge sind im Klinikum Bremen-Mitte in zwei verschiedenen Monaten geboren, wie der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) mitteilte.
Mira kam am 31. Juli kurz vor Mitternacht auf die Welt, ihre Schwester Jara am 1. August. Dazwischen lagen nur 26 Minuten – und ein Monatswechsel.
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„Das ist eine seltene und wunderschöne Besonderheit“, sagte Michaela Püttmann, eine der leitenden Hebammen am Klinikum. Die Kinder seien gesund, die Familie konnte schon nach Hause gehen. (dpa)
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