Ein Zwillingspaar aus Bremen trennt nur 26 Minuten – und ein Monatswechsel. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Geburt.

Zwischen den Zwillingen Mira und Jara liegen nur wenige Minuten – und ein Montaswechsel. picture alliance/dpa/Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen | Handout / Berlin

Für Mira und Jara beginnt das Leben mit einer Besonderheit: Die Zwillinge sind im Klinikum Bremen-Mitte in zwei verschiedenen Monaten geboren, wie der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) mitteilte.

Mira kam am 31. Juli kurz vor Mitternacht auf die Welt, ihre Schwester Jara am 1. August. Dazwischen lagen nur 26 Minuten – und ein Monatswechsel.

„Das ist eine seltene und wunderschöne Besonderheit“, sagte Michaela Püttmann, eine der leitenden Hebammen am Klinikum. Die Kinder seien gesund, die Familie konnte schon nach Hause gehen. (dpa)