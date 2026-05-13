Kunden in die Irre geführt? Milka vor Gericht

Verpackung fast gleich, Inhalt geschrumpft? Die Verbraucherzentrale klagt gegen Milka. Was das Bremer Gericht dazu sagt, erfahren Schokoladenfans am Mittwoch.

In Bremen entscheidet am Mittwoch (10 Uhr) das Landgericht, ob die neuen Milka-Tafeln Kunden beim Kauf täuschen. Drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündet das Gericht nun seine Entscheidung.

Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm

Geklagt hat die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kritisiert, dass die neuen Milka-Tafeln Kunden in die Irre führen. Denn viele wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, zu erkennen ist das an der Verpackung aber kaum. Da die neue Tafel nur einen Millimeter dünner und das Design der Verpackung fast identisch sei, falle das geringere Gewicht nicht auf, kritisiert die Verbraucherzentrale.

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Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen weist die Kritik zurück. Das Gewicht der Milka-Schokolade sei klar auf der Verpackung zu erkennen, heißt es. Nun muss das Gericht entscheiden. (dpa/mp)