Islamisten sollen Bombenanschlag geplant haben: Zwei Männer in Haft

Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Männer, die möglicherweise eine Sprengstoffexplosion planten. Die beiden Verdächtigen im Alter von 19 und 34 Jahren sitzen seit vergangenem Sonntag in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher sagte.

Aufgrund beschlagnahmter Beweismittel gebe es den Verdacht auf eine islamistische Tatmotivation. Ob sich das bestätigt, bleibe abzuwarten, sagte der Sprecher. Zu möglichen Zielen der Beschuldigten machte er keine Angaben.

Im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Deutschen durchsuchte die Polizei Ende August mehrere Wohnungen in Bremerhaven und im Umland. Dabei wurden auch Chemikalien gefunden, wie der Sprecher berichtete. Diese seien geeignet, um damit einen Sprengsatz zu bauen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, dass sie sich zu einem Mord verabredeten und eine Sprengstoffexplosion planten. Sie ermittelt zudem gegen eine Frau, die möglicherweise von den Plänen der Männer wusste. Die Beschuldigte ist auf freiem Fuß. (dpa)