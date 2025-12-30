Irrsinns-Aktion im Hauptbahnhof: Mann springt vor ICE ins Gleis – Notbremsung

Als der ICE 1576 aus Karlsruhe an Heiligabend in den Bremer Hauptbahnhof einfuhr, musste der Lokführer auf Gleis 6 eine Notbremsung einleiten. Der Grund für die abrupte Bremsung: Ein Mann war im Gleisbereich unterwegs.

Es waren dramatische Szenen: Während der Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof seine Fahrt verlangsamte, konnte sich der Mann nach Informationen der Polizei im letzten Moment auf den Bahnsteig retten. Die Reisenden im ICE blieben trotz der abrupten Bremsung unverletzt. Der Mann flüchtete vom Bahnsteig.

Auf der Suche nach dem Mann wertete die Bundespolizei das Überwachungsvideo aus: Der bislang unbekannte Mann hatte sich nur etwa fünf Sekunden vor der Zugfahrt auf die Gleise begeben. Offenbar wollte er Pfandflaschen einsammeln. Dank der schnellen Reaktion des Lokführers kam der Mann unversehrt davon.

Bremen: Polizist erkannte den Mann wieder

Ein Super-Recognizer der Bundespolizei konnte den Mann innerhalb von 24 Stunden wiedererkennen – diesmal in der Vorhalle des Bremer Hauptbahnhofs. Der gesuchte Mann wohnt in Bremen, ist 27 Jahre alt und stammt aus der Ukraine. Seine Identität konnte durch den Abgleich mit gespeicherten Fingerabdrücken ohne Zweifel festgestellt werden. Der Mann gestand den gefährlichen Eingriff in den Bahnbetrieb.

Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls warnt die Polizei: Nie die Gleise betreten! Auch um Gegenstände zu bergen, sollte sofort Bahnpersonal oder Polizei verständigt werden. (mp)