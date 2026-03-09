Streit um Handy eskaliert: Mann beißt 14-Jährigen ein Stück Ohr ab

In Bremen ist es am Sonntagabend in einem Linienbus zu einem ungeheuerlichen Vorfall gekommen. Dort hatte ein zu laut abgespieltes Handy zu einem Streit zwischen einem Jugendlichen und einem Mann geführt. Im Verlauf der anschließenden Auseinandersetzung wurde dem Jugendlichen ein großes Stück seines Ohres abgebissen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Lüssum-Bockhorn. Dort, in einem Linienbus, hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge ein Jugendlicher (14) darüber beschwert, dass ein Fahrgast (26) mit voller Lautstärke ein Video auf seinem Handy abspielte. Daraufhin griff der 26-Jährige den Jugendlichen an.

Täter leistet Widerstand bei seiner Festnahme

Im Verlauf dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde dem 14-Jährigen ein großes Stück eines seiner Ohren herausgebissen. Ein weiterer Fahrgast, der eingreifen wollte, wurde vom Vater des 26-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Eingesetzte Polizisten nahmen den 26-Jährigen, der erheblichen Widerstand leistete, vorläufig fest. Der verletzte Jugendliche kam in eine Klinik.