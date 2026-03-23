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Bremerhaven Marina Hafenmauer

Blick auf eine Hafenmauer und eine Marina mit Segelbooten in Bremerhaven Foto: picture alliance / imageBROKER/Stephan Sühling | imageBROKER/Stephan Sühling

  • Bremerhaven

Herrchen will Hund aus Wasser helfen – und muss selbst gerettet werden

Dieser Rettungsversuch hätte tragisch ausgehen können: Ein Hundebesitzer ist beim Versuch, seinen Vierbeiner aus einem Hafenbecken zu retten, selbst ins Hafenbecken des Fischereihafens in Bremerhaven gestürzt.

Da er selbstständig nicht mehr aus dem Wasser kam, zogen ihn Polizisten mit einem Rettungsring an die Kaimauer, wie die zwischenzeitlich sogar mit Booten angerückte Feuerwehr mitteilte. Schließlich halfen ihm die Einsatzkräfte mit einer Leiter an Land.

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Auch den Hund konnten die Beamten retten. Nachdem der völlig durchnässte Hundebesitzer am späten Sonntagabend von einem Notarzt durchgecheckt worden war, wurde er laut Feuerwehr „in die Obhut seiner Frau übergeben“. (dpa)

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