Gabelstapler statt Taxi: Betrunkene auf „wenig eleganter Spritztour“

Mit dem Taxi nach Hause? Zwei Betrunkene entscheiden sich kurzerhand für einen Gabelstapler – und richten viel Schaden an.

Zwei Betrunkene sind mit einem Gabelstapler durch die Bremer Altstadt gefahren – und nahmen dabei keine Rücksicht auf Verluste. „Dabei mussten eine Parkbank, mehrere Stühle eines Eiscafés, eine Eiswaffel aus Kunststoff sowie eine Holzskulptur der Bremer Stadtmusikanten unfreiwillig Bekanntschaft mit den Gabelzinken machen”, teilte die Polizei mit.

Gabelstapler: Polizei ermittelt gegen betrunkene Fahrer

Die Betrunkenen entschieden sich in der Nacht auf Freitag gegen ein Taxi. Stattdessen starteten sie den Gabelstapler und unternahmen eine „wenig elegante Spritztour”, wie die Polizei mitteilte. Selbst ein Poller konnte die beiden nicht aufhalten: Sie fuhren kurzerhand darüber.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie mussten zweimal fahren: Koks-Dealer fliegen mit Riesenmenge im Hafen auf

Die Irrfahrt endete erst, als Einsatzkräfte das Gefährt stoppten. Der 57-jährige Fahrer stolperte laut Polizei aus dem Führerhaus und versuchte noch zu fliehen. Mit rund 2,4 Promille kam der Mann jedoch nicht weit. Die Polizei ermittelt auch gegen seinen 35-jährigen Beifahrer. „Der Gabelstapler wurde sichergestellt – und wird künftig wohl wieder ausschließlich für seine eigentliche Aufgabe genutzt: das Heben von Lasten, nicht von Promillewerten”, witzelten die Beamten. (dpa/mp)