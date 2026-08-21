Ein Streit auf Bremens Straßen eskaliert: Ein Fußgänger stirbt, ein Autofahrer flieht. Ermittler fahnden tagelang nach dem mutmaßlichen Täter – mit Erfolg.

Nach tödlichen Schlägen auf einen Fußgänger in Bremen hat die Polizei gegen einen 33 Jahre alten Verdächtigen ermittelt.

Es sei zunächst gelungen, ein bei der Tat verwendetes Fahrzeug zu identifizieren, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Mann sei nicht festgenommen worden. Ermittelt wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Fahnder suchten tagelang

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Der mutmaßliche Täter ergriff die Flucht. Fahnder suchten nach dem Mann, der sich nach Zeugenaussagen mit einem weißen Kleinwagen vom Ort des Angriffs entfernt hatte. Tagelang fehlte jede Spur von ihm. Warum der Streit so eskalierte, war zunächst unklar.

„Das war eine Sache von 15 Sekunden“

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Der Mann steht unter Verdacht, am 8. August auf einen Fußgänger losgegangen zu sein. Er soll ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 56-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er starb noch am Tatort.

Alles sei unfassbar schnell gegangen, schilderte ein Augenzeuge dem Sender RTL. „Das war eine Sache von 15 Sekunden.“ Er sei gerade vom Einkaufen zurückgekommen und habe beobachtet, wie der Streit eskalierte. Der Angreifer habe „ohne jegliche Vorwarnung“ zweimal zugeschlagen und sei dann abgehauen. (dpa/mp)