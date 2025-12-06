Frauen küssen sich in Straßenbahn – Mann prügelt eine von ihnen bewusstlos

Ein 25-Jähriger soll in Bremen zwei Frauen nach einem Kuss in einer Straßenbahn beleidigt und attackiert haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Der 25-Jährige habe die beiden beobachtet, wie sie sich in der Straßenbahn geküsst hätten, so die Polizei. Daraufhin habe er die 18 und 19 Jahre alten Frauen beleidigt und sie unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Attacke in Straßenbahn: Mann verprügelt Frauen

Als die jüngere der beiden bewusstlos auf den Boden fiel, trat er ihr den Angaben zufolge sogar noch in den Bauch.

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten den Vorfall am Freitagabend, stoppten die Bahn und nahmen den Mann mit auf das Revier. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch der bei Hasskriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt. Beide Frauen wurden in einem Krankenhaus behandelt. (mp/dpa)