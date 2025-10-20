Frau mit Messerstichen getötet – Sohn verletzt

Ein maskierter Angreifer sticht auf eine Mutter ein, ihr Sohn kommt ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Was hat sich vor dem Wohnhaus in Bremen-Obervieland abgespielt?

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Bremen mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-jährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus in der Agnes-Heineken-Straße im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts

Der Täter flüchtete anschließend. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen wollte sich auf Nachfrage „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht dazu äußern, ob sich Opfer und Täter kannten. Die Ermittler suchen nach Zeugen. (dpa)